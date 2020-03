Samen, Erde, Setzlinge: Wo Hobbygärtner trotz Corona-Krise fündig werden

Auch viele kleinere Betriebe steigen dieser Tage auf Zustellung um. Das Gärtnereiunternehmen Starkl (starkl.at), das Standorte in Wien und Umgebung betreibt, war für die Corona-Krise gerüstet: "Wir liefern über unseren Onlineshop schon länger österreichweit Waren, die per Paket verschickt werden können", sagt Ludwig Starkl. Derzeit sei die Nachfrage nach Saatkartoffeln, Blumensamen und Gemüse-Jungpflanzen besonders groß. Neu ist, dass nun auch größeres Gut, etwa Blumenerde, Töpfe oder größere Pflanzen, im Webshop bestellt und mit dem Lkw zugestellt werden kann: "Wir bringen die Produkte nach Wien, Niederösterreich, ins Burgenland und in Teile Oberösterreichs." Auch Gutscheine können online erstanden werden.

Saisonstart im Blumenkistl

"Wir sind für Sie da, wir liefern", heißt es auch auf der Homepage der Gärtnerei Schießbühl in Langenzersdorf (schiessbuehl.at). Bestellungen könne via Telefon (0680/2416665) abgegeben werden. "Wir liefern das was im Glashaus gewachsen und fertig ist, Elfenspiegel oder Primeln zum Beispiel, aber auch winterfeste Stauden", sagt Chef Oliver Schießbühl. Zugestellt wird im Bezirk Korneuburg und in die Randbezirke Wiens. Ein Onlineshop ist im Entstehen.