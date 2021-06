Regnet es mehr, wenn weniger Flugzeuge in der Luft sind?

Auf das tägliche Wetter haben diese künstlichen Wolken nahezu keine Auswirkungen. „Allerdings untersuchen Forscher seit vielen Jahren, ob diese Wolken Einfluss auf die Strahlungsbilanz der Atmosphäre und damit auf das Klima haben. Die zentrale Frage ist hierbei, ob die Kondensstreifen wie ein Glasdach den Treibhauseffekt leicht verstärken, oder ob sie die eintreffende Solarstrahlung wie ein Spiegel reflektieren“, erklärt Zimmermann.

Aufgrund mehrerer Studien geht der Weltklimarat IPCC davon aus, dass insgesamt der erste Faktor überwiegt, also dass Zirruswolken mehr dazu beitragen, dass sich die Erde erwärmt, als dass sie sich abkühlt.

Bockierte Wetterlage

Doch warum war es dann in Österreich und weiten Teilen Europas im heurigen Frühjahr so lange kalt und regnerisch? Das hat laut Zimmermann einen anderen Grund: „Wir sprechen hier von einer blockierten Wetterlage: Über Wochen hinweg blieb das Tiefdruckgebiet in unseren Breiten, während weiter östlich, etwa in Sibirien, ein Hochdruckgebiet dominierte.“

Gibt es einen Grund dafür, dass es in letzter Zeit häufiger solche blockierten Wetterlagen gibt? „Solche Phänomene gab es schon immer – auch vor der Industrialisierung. Ob es sie aufgrund des Klimawandels häufiger gibt, das ist in der Wissenschaft derzeit noch nicht ganz klar“, gibt der Meteorologe zu. „Hier ist die Studienlage nicht eindeutig.“ Was aber sicher ist: „Blockierte Wetterlagen führen aufgrund des Klimawandels heutzutage rascher zu extremeren Wetterereignissen. Bei einem Dauer-Hoch haben wir schneller eine Dürre- und Hitzeperiode. Ein längeres Tief führt schneller zu Starkregen.“