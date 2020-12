Reden wir über 2020: Wie das Krisenjahr für Kinder war

Wir verpassen zu viel Schule

Für Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek war die lange Zeit in Lockdowns – fast die Hälfte der Schulzeit – ein großer Nachteil für Schüler, nicht nur für jene, die gar nicht erreicht werden. „Wir können den Stoff nicht so gut, wie wir sollten – und die Lehrer wissen das oft gar nicht.“ Eine Umfrage unter Nachhilfelehrern zeigte: „60 Prozent sehen eine Verschlechterung, nur acht Prozent eine Verbesserung“, so die „Lernquadrat“-Sprecherin, Angela Schmidt. Auch gute Schüler tun sich bereits schwer, die Motivation aufrecht zu halten.

Der Terroranschlag in Wien hat uns Angst gemacht

Fast zwei Monate ist es erst her, dass die Nachrichten über den Terroranschlag in Wien für Entsetzen sorgten. Barbara Buchegger von Safer Internet warnt besonders vor den drastischen Bildern, die in den sozialen Medien kursierten: „Solche Videos brennen sich den Kindern ein, und sie bekommen die Bilder nicht aus dem Kopf.“ Beschäftigt das Kind die Tatnacht noch? Buchegger: „Dann bietet es sich an, zu den Gedenkstätten mit den Kerzen und Nachrichten zu gehen. Dort werden die Bilder mit der positiven Anteilnahme der Menschen überlagert.“

Was fangen wir mit uns an?

So viel freie Zeit hatten vor allem die Oberstufenschüler noch nie. Viele klagen über Antriebslosigkeit, Eltern beschweren sich, dass sie zu viel Zeit mit Computerspielen verbringen. Psychologin Birgit Stetina sieht darin nicht nur einen Grund zur Beunruhigung: „Die Computerspiele sind Rückzugsraum. Manche Erwachsenen glauben, dass die Spieler völlig isoliert sind, aber das stimmt nicht: Bei den meisten Spielen wird online kommuniziert – mit den eigenen Freunden oder auch mit anderen Spielern. Da können Eltern ja auch mal mitmachen.“ Damit sie wissen, was hinter den geschlossenen Türen geschieht und sie besser abschätzen können, wann es zu viel wird und der Computer abgedreht werden muss.

Doch es sollte in den Eltern-Kind-Gesprächen nicht nur um Probleme gehen: Was haben wir erlebt in diesem verrückten Jahr? Geschafft? Gefühlt? Gelernt? Man stellt fest: eine Menge. Wenn man länger darüber nachdenkt, merkt man: Es war doch kein komplett verlorenes Jahr.