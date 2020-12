Bildungspsychologin Spiel: Was bleibt nach der Krise?

Ist das Bewusstsein dafür gestiegen, dass man sich besonders um die Kinder kümmern muss, deren Eltern keine Ressourcen haben, um Defizite auszugleichen?

Ich denke, dass dieses Bewusstsein klar vorhanden ist. Daran, wie genau diese Kinder gefördert und unterstützt werden sollen – und vor allem, wie dies nachhaltig geschehen kann –, muss jedoch wohl noch gearbeitet werden. Aus meiner Sicht gibt es hier auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung.

Distance-Learning funktioniert nur dort gut , wo Unterricht individualisiert wird. Ist das etwas, was bleiben wird?

Richtig: Distance Learning kann – wenn didaktisch und pädagogisch richtig eingesetzt – die Individualisierung im Unterricht fördern, damit Kinder genau das üben und dort unterstützt werden, wo sie es brauchen. Es wird wichtig sein, die Erfahrungen, die einzelne Lehrpersonen und Schulen dabei gemacht haben, systematisch aufzuarbeiten – also zu fragen: Was hat gut funktioniert? Was nicht? Wo bedarf es noch der Weiterentwicklung? Insgesamt bin ich aber sehr optimistisch. Bei unserer Studie haben viele Lehrpersonen angegeben, dass sie die Erfahrungen mit digitalen Medien im Shutdown weiterhin in ihren Unterricht integrieren wollen – wie etwa das Konzept des Flipped Classroom.