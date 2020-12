Diese Influencer liefern ihren jungen Fans gute Infos

Die Ersatz-Lehrerin

Fanny Stapf startete ihre Karriere in der Kindersendung „ConfettiTV“ und studierte später Theater- und Medienwissenschaften. Für das ZDF arbeitete die kleine Schwester dreier Brüder in New York. Im Corona-Jahr war sie das Gesicht des ORF-Schulfernsehens und sorgte bei jüngeren Kindern, deren Schulen oft wenig digital waren, für Tagesstruktur. In „Fannys Friday“ erklärt sie jetzt jede Woche wissenschaftliche Themen.