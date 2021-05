Plus-Size-Model Tess Holliday kämpft gegen Magersucht

Auf Instagram appellierte Holliday an ihre Follower, nicht das Gewicht oder den Gewichtsverlust anderer Menschen zu kommentieren, wenn man ihre Geschichte nicht kenne. "An alle, die mir sagen, ,Du siehst neuerdings gesund aus' oder ,Du nimmst ab, weiter so!': Hört auf damit", schrieb sie. "Kommentiert nicht mein Gewicht oder meine Gesundheit. Behaltet es für euch. Danke."

Atypische Anorexie

Holliday, die sich in ihrer Karriere einen Ruf als Ikone der Body-Positivity-Bewegung erarbeitet hat, macht ein gefährliches Vorurteil sichtbar: Denn auch dicke oder normalgewichtige Menschen können an Anorexie - sie wird im Volksmund Magersucht genannt und charakterisiert sich durch ein extrem eingeschränktes Essverhalten - leiden.