"Playboy" zeigt erstmals schwulen Mann auf dem Cover

Rock wurde durch Schmink-Tutorials bekannt und setzt sich lautstark für die LGBTQ-Gemeinde ein. Auf Twitter teilte das Kultmagazin ein Zitat des Filipinos. Ein Mann auf dem Playboy-Cover sei eine große Sache für die LGBT Community sowie für People of Color. "Es ist alles so surreal", freute sich Rock. Und merkte an: "Und ich bin so hübsch!"