OECD-Schulexperte: Jeden durchzuwinken, sei keine gute Lösung

Etwas aus der Reihe tanzt Österreich beim Umgangs mit Volksschulen: Eine der wichtigsten Lektionen, die die meisten Staaten in der Pandemie gelernt hätten, sei gewesen, dass "digitale Alternativen an den Grundschulen kaum funktionieren", so Schleicher. Deshalb seien in vielen Staaten Grundschulen offen geblieben, obwohl weiterführende Schulen geschlossen worden seien. In Österreich dagegen wurden die Volksschulen bei den Schließungen stets wie die AHS-Unterstufen und Mittelschulen behandelt (allerdings dürfen sie - wenn sie offen sind - täglichen Präsenzunterricht statt Schichtbetrieb anbieten, Anm.).

Kaum ein Land hat auf die Pandemie mit einer Verlängerung des Schuljahrs reagiert: In der OECD taten dies nur Portugal und Brasilien.

Sozial schwach

Generell müssten sich die Staaten Gedanken machen, wie man mit jenen Schülern umgehen soll, die von der Pandemie am stärksten getroffen wurden, meinte Schleicher. Im Regelfall seien dies Kinder aus den sozial schwächsten Schichten. Dabei gehe es nicht nur um die Ausstattung mit Endgeräten: So zeigen etwa Daten aus den USA über die Nutzung einer Online-Matheplattform, dass es dort vor der Pandemie kaum Unterschiede bei der Inanspruchnahme zwischen den einzelnen Schichten gab. Unmittelbar nach den Schulschließungen sackte die Nutzung dann in allen Gruppen ab - etwas später waren dann aber die Kinder aus der einkommensstärksten Schicht wieder fast vollzählig zurück, während beim Rest die Inanspruchnahme je nach sozialem Status hinterherhinkte.