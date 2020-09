Neuer "Survival-Guide": 10 Mama-Tipps für den Familien-Alltag

Eule oder eine Lerche?

Welchen Tages-Rhythmus haben die Familien-Mitglieder? "Der Eule fällt der Gang ins Bad so schwer, weil sie erst am Abend zur Hochform aufblüht. Sich ab 19 Uhr Englisch-Vokabeln reinzuhäm-mern und Matheaufgaben zu lösen, ist kein Problem. Allerdings: Morgens um 6:30 Uhr aus den Federn zu kommen, ist ein riesengroßes Problem!" Was hilft da? "Vertraue den Augen deines Kindes. In denen existieren nämlich Sinneszellen, die fotosensitiv sind. Durch sie wird Tageslicht erkannt. Diese Information wird mit der Nachricht: Es wird hell, du kannst jetzt mal so langsam wach werden! ans Gehirn weitergeleitet." Bei den Eulen im Zimmer ab sofort keine Vorhänge mehr zuzuziehen und Rollläden einfach oben lassen. Dadurch lässt sich der Rhythmus beeinflussen, dass die Kinder abends früher müde und morgens besser wach werden. In der Früh hilft Aufwachstimmung, mit Licht und sogar Musik: "Bringe Leben in die Bude. Klappere zum Beispiel in der Küche mit dem Geschirr, schalte die Kaffeemaschine ein und lass dein Kind so langsam wach werden."