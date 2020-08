Neue Netflix-Serie: Flirten abseits der Norm

Paarweise Premiere

Starthilfe bekommt der 25-Jährige in der neu auf Netflix erschienenen Doku-Serie "Love on the Spectrum" ("Liebe im Spektrum"; Anspielung auf diagnostischen Begriff Autismus-Spektrum-Störung). Zusammen mit anderen autistischen Männern und Frauen stellt er sich darin der unberechenbaren Datingwelt. Wie Michael erzählen auch die übrigen Teilnehmer von unerfüllten Liebeshoffnungen.

"Manche Menschen möchten sich nicht mit jemandem verabreden, der eine Behinderung hat", sagt Kevin, der sich das Verliebtsein "wie ein Märchen" vorstellt. "Ich bin eine Weile mit einem Typ ausgegangen. Als ich ihm sagte, dass ich Autistin bin, hat er mich verlasse", erinnert sich Chloe, die auf beide Geschlechter steht.