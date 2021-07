"Mom Shaming" im Netz: Wie viel darf man von Kindern zeigen?

Gegenüber Gala.de kontert Hummels dann auch selbst: "Ich mache mit meinem Kind keine Werbung. Ich würde mein Kind nicht komplett zeigen. Ich fotografiere ihn von der Seite, setze ihm eine Brille auf oder er guckt nach unten. So wie ich ihn zeige, würde man ihn auf der Straße nicht erkennen. Das ist mir immer noch sehr wichtig und das werde ich auch beibehalten. Aber er gehört zu meinem Leben dazu. Ich bin in erster Linie Mama und ich würde nie etwas tun, was meinem Kind schadet."