So viel verdienen „Greenfluencer“ mit Instagram-Postings

Am erfolgreichsten ist laut dem Ranking von End of Tenancy Cleaning Service die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg: Knapp elf Millionen Menschen folgen der 18-Jährigen auf Instagram, wo sie auf drängende Umweltprobleme aufmerksam macht und über ihre Bewegung Fridays for Future informiert. Pro Posting könnte sie 30.000 Euro erhalten.