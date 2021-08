Lernen für den Nachzipf: „Bloß nicht zu viel Druck machen“

Was Kinder jetzt brauchen: „Sie sollen ihren eigenen Körper erfahren, indem sie zum Beispiel Sport machen, und sie sollen soziale Kontakte pflegen, also ihre Freunde im realen Leben treffen – und nicht nur im Internet.“ So können sie den Stress der vergangenen Monate am besten abbauen.

Das Zeugnis sei nach so vielen Monaten der Isolation zweitrangig: „Dem Kind zu viel Druck zu machen, ist derzeit kein guter Rat“, gibt Morbitzer zu bedenken. „Kinder und Jugendliche sind durch die Situation ohnehin massiv belastet. Das darf natürlich nicht als Argument dafür herhalten, dass Schüler bummeln dürfen – doch davon sind die meisten eh meilenweit entfernt.“

Ursachenforschung

Ob man das Kind zur Nachprüfung antreten lassen soll, hängt auch immer damit zusammen, was die Ursache für den Leistungsabfall ist: Hat der Schüler oder die Schülerin nur Schwächen in einem Fach, sollten sie auf jeden Fall versuchen, den Fünfer auszubügeln – auch wenn man heuer mit einem Fünfer automatisch aufsteigt, falls man in dem Fach im Vorjahr positiv war. Wer den Stoff nämlich bei der Vorbereitung wiederholt, startet souveräner ins neue Schuljahr und muss im kommenden Jahr nicht bangen, wenn er wieder einen Fünfer hat.

Dort, wo die Defizite besonders groß sind, sollte man einen Gang zurückschalten: „Dann ist es vielleicht die bessere Lösung, dass das Kind das Schuljahr wiederholt.“ Keine leichte Entscheidung, weiß Morbitzer: „Wenn Sie unsicher sind, scheuen Sie sich nicht, frühzeitig Experten zurate zu ziehen.“