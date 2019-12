Knifflig, aber machbar: Wie man den Weihnachtsstern durchbringt

Pestizide

Denn selbst heimische Exemplare werden nur hier aus Stecklingen gezogen, die aus Afrika importiert wurden. Andreas Fellner von der HBLFA für Gartenbau Schönbrunn spricht auch das ökologische Problem daran an: „Die kommen also wieder nicht aus biologischer Landwirtschaft. Den Weihnachtsstern wirklich komplett nachhaltig zu produzieren, ist ein enormer Aufwand, und den wollen Menschen nicht abgelten.“ Das betrifft auch die Qualität der Pflanze. Ohne Einsatz von Pestiziden wären solche Massen von Weihnachtssternen nicht herstellbar. Und ein Substrat ohne Torf, das man für „bio“ bräuchte, ist wiederum teuer. Fellner: „Die Menschen denken bei ‚bio’ an Lebensmittel, weil sie die verzehren. Aber ob die Pflanzen, die im Zimmer stehen, die man angreift, mit Gift behandelt wurden, bedenken wenige.“