In Schönbrunn werden Blumenzwiebeln verschenkt

Nein – Sie haben sich beim Anblick der Tulpen (Bild oben) nicht im Datum vertan: Die Liliengewächse blühen zwar bereits im Frühling und nicht jetzt im Spätsommer. Doch wer im kommenden Jahr Freude an den charakteristischen Blumen haben möchte, die rot, rosafarben, orange oder gelb blühen, der setzt die Zwiebeln bereits im Herbst in seinen Garten – und zwar vor dem ersten Frost.

Auch die Zwiebeln anderer Schönheiten wie etwa Narzissen, Krokusse oder Hyazinthen werden noch vor dem Winter in die Erde gegraben. Besucher des Orangeriegartens Schönbrunn dürfen sich verblühte Zwiebelpflanzen dieser Frühlingsblüten mit nach Hause nehmen – und zwar kostenlos. Hobbygärtner können so ein Stück Schönbrunn in ihre Beete pflanzen. Vor allem Tulpen und Narzissen sind im Angebot – so lange der Vorrat reicht.