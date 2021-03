„Das war eine sehr schöne Zeit“, sagt die eine. „Ich habe hier so viel gelernt“, sagt die andere. Das Wiedersehen mit ihrer Mentorin und dem Lernhaus ist für beide Schülerinnen immer wieder schön. Es erweckt, wie sie betonen, „sehr gute Erinnerungen“.

Arife Erbek, 18, und ihre Freundin Dilber Karakoç, 17, können in wenigen Wochen zur Matura antreten. Heute Abend sind sie in das Lernhaus in der Schwendergasse in Wien 15 gekommen, um über ihre beachtlichen Bildungskarrieren zu berichten.