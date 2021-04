Hype um die M-Diät: Abnehmen durch Blutzucker-Kontrolle?

Derzeit sind vor allem Low Carb Diäten und Fastenmethoden in aller Munde, um Gewicht zu verlieren. Viel Eiweiß und wenig Kohlenhydrate führen aber auf Dauer zu einem Jo-Jo Effekt, weil die geringe Aufnahme an Kohlenhydraten nur selten wirklich langfristig durchgehalten wird und zudem ein Überangebot an tierischen Eiweißen nicht unbedingt gesundheitsförderlich ist.

Beim Intervallfasten 16:8 wird 16 Stunden nichts gegessen, nur acht Stunden am Tag darf gegessen werden - das soll gesünder machen, alte Zellen erneuern und Bauchfett schmelzen lassen. Allerdings hat eine aktuelle US-Studie mit 141 Propanden hier keine positiven Nachrichten für Fastenfans.

Fasten doch nicht so effektiv

Die Untersuchten haben zwischen 12 Uhr mittag und 20 Uhr abend gegessen und nahmen so gut wie nicht ab. Im Gegenteil: Sie verloren sogar an Muskelmasse, die an sich gut ist um Fett besser zu verbrennen.

Vielleicht weil Essen am Morgen besser verstoffwechselt und mehr Protein aufgenommen wird als am Abend, so die Anhahme des Studienleiters Ethan Weiss, Kardiologe an der University of California.