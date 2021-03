Huch! Wenn beim Familen-TV-Abend plötzlich Sexszenen auftauchen

Alles ist gerichtet, die Chips, das Süße, die Kuscheldecke. Familien-TV-Abend mit Vater, Mutter und einem Kind, längst jenseits des Barbapapa- oder Frozen-Alters. Stattdessen scharf auf Serien und Filme, welche die Eltern brav mit ihrem Netflix-Beitrag sponsern. Ein sehr junger Mensch also, der sich herablässt, mit den Oldies gemeinsam etwas anzuschauen. Cola gibt’s schließlich auch. Und so sitzt die liebe Familie vor dem Bildschirm und freut sich auf Spannung, Lachen, Weinen und die Lieblingsschauspieler. Doch da. Plötzlich bahnt sich was an, die Mutter ahnt’s, der Vater kriegt’s noch nicht ganz mit, weil er gerade ins Handy schaut, und auch der junge Mensch ist noch halbwegs gechillt. Zwei küssen sich. Auf einmal wird sanft gefummelt und schließlich laut gestöhnt. Spätestens jetzt ist allen klar, was kommt. Irgendwas mit Sex. Heikel. Weil das in diesem speziellen Zuschauer-Setting nicht in der Kategorie Hui! Popcorn, bitte! rangiert.

Daher tackern in Mutters Kopf nun die Exit-Strategien durcheinander: Verdammt, was tun? Dezent auf der Fernbedienung nach dem Off-Modus fummeln, gefolgt von einem Oh, it’s a Streamingausfall!? Oder eher doch ein klares Hm, das ist nix für uns. Vielleicht doch Susi und Strolch? Wie des Vaters Reaktion ausfällt – man weiß es nicht. Eher im Fluchttier-Modus: Kinder, ich geh schnell mit dem Hund/hol’ Zigaretten/irgendwas. In manchen Fällen flüchten sich die Eltern in Kompensations-Kommunikation: Ui, was machen die da?! Oft bleibt nichts als schlichtes Räuspern, während parallel dazu der Peinlichkeits-Blutdruck steigt.