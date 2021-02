Sex-Szenen: Diese Serien sollte man sich besser ohne Eltern ansehen

Kürzer sind die Nackt-Szenen in der Historien-Soap "Bridgerton", jedoch nicht weniger explizit: Auch die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten taugt laut der Umfrage nicht wirklich als Familienprogramm.

81 Prozent empfanden die leidenschaftlichen Bildschirm-Momente zwischen Daphne Bridgerton und dem Duke of Hastings als extrem unangenehm, wenn die Eltern daneben saßen. Eine Szene wurde in den sozialen Medien sogar dafür kritisiert, Vergewaltigung zu verharmlosen. (Mehr dazu lesen Sie hier.)

Auf Platz 3 landete "Orange is the New Black", das vor allem für seine gleichgeschlechtlichen Liebesszenen bekannt ist, gefolgt von "Sex Education" (75 Prozent), "Game of Thrones" (73 Prozent) und "Big Mouth" (72 Prozent).

Weniger unangenehm wurden die Titel "The End of the F***ing World", "Sex and the City" und "Outlander" empfunden. Doch Vorsicht: Auch sie enthalten jede Menge erotischer Momente.