Horrender Preis: Neuseeländer blättert 5.000 Euro für Topfpflanze hin

Fast 5.000 Euro für vier Blätter: So lässt sich die botanische Shoppingtour eines Neuseeländers summieren. Wie internationale Medien, darunter Vice und die New York Post, berichten, legte sich der Mann eine sehr seltene Variation einer Pflanzenart aus der Familie der Araceae zu: Rhaphidophora tetrasperma genannt. Beheimatet ist die Pflanze in Südthailand und in Malaysia, im Handel ist auch der Name "Zwergmonstera" oder "Mini-Monstera" dafür gebräuchlich.

Erstanden hat der Pflanzenliebhaber das gute, aktuell vierblättrige Stück auf der Auktionsplattform "Trade Me". Dort zahlte er 8.150 Neuseeland-Dollar, umgerechnet rund 4.640 Euro. Mit seinem Kauf stellte er einen neuen Rekord für die teuerste Zimmerpflanze auf, die jemals auf der Plattform veräußert wurde.

Fragile Zellmutation

Der horrende Preis kam wegen einer genetischen Variation der Pflanze zustande: Dank einer Zellmutation färben sich einige Blätter weiß, rosa oder gelb. "Eine Pflanze lässt Blätter wachsen, die ein bisschen anders aussehen, weil diese Blätter kein Chlorophyll enthalten", erklärt Pflanzenexpertin Jesse Waldman gegenüber Vice. "Wenn man einen Ableger vermehren will, muss man hoffen, dass die Variation bestehen bleibt, diese Art der Mutation ist leider nicht sehr stabil. Viele Pflanzen kehren zu ihrer grünen Form zurück, weswegen es schwierig ist, sie in großen Stückzahlen zu produzieren."