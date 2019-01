Fotogen wie ein Philodendron: Die "Plantfluencer" erobern Instagram

In Österreich ist die Szene der Plantfluencer überschaubar, weiß Iwona Laub. Die Instagram-Seite der 32-jährigen Wienerin ist voll mit ausgefallenen Zimmerpflanzen. „Weil das Garteln auf der Terrasse im Winter nicht so viel Freude macht, habe ich begonnen, in der Wohnung Pflanzen zu züchten. Das hat sich zu einem echten Hobby entwickelt.“ Die Auswahl der Pflanzen wurde immer exklusiver: „Irgendwann habe ich die Fotos auf Instagram gepostet und gesehen, dass es in den USA einen richtigen Boom gibt. Da haben Leute, die nur Pflanzenfotos posten, 50.000 Follower.“