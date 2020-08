Herzklopfen mit Ü 50: Wo sich reife Singles neu verlieben können

Als Grundlage für das Matchmaking hat sich das Portal mit einem Marktforschungsinstitut zusammengetan und Singles zwischen 50 und 60 Jahren befragt, woran es bei der Suche scheitert. Klassische Rollenbilder, ungleiche Altersverteilung und die Hoffnung, dass aus Zufall der oder die Richtige auftaucht, erschweren die Situation.

Frauen sind häufig unsicher, wenn es darum geht, ihre Bedürfnisse zu äußern; zu früh machen sie sich Gedanken über Kompatibilität. Das kann ein lockeres Kennenlernen erschweren. Das Wort Liebe wurde selten oder nie angesprochen – so weit will sich die Generation 50 plus offenbar gar nicht erst aus dem Fenster lehnen. Zeit, sich eines Besseren belehren zu lassen.