Heiße Debatte: Männerfreier Bereich im Schwimmbad?

Am morgigen Freitag wird das Thermalbad Vöslau zur männerfreien Zone: In einem abgegrenzten Bereich im Freien werden nur „weiblich gelesene Personen“ – also etwa auch nichtbinäre oder transgender Frauen – willkommen sein, verkündete die Bloggerin, Autorin und Modeunternehmerin Madeleine Darya Alizadeh (alias Dariadaria) am Montag auf Instagram, wo ihr 330.000 Menschen folgen. Der Tag solle den Besucherinnen eine unbeschwerte Zeit frei von „Schönheitsstandards, Körpernormen und ‚Male Gaze‘ (männlicher Blick)“ ermöglichen, der Eintritt gehe an den afghanischen Frauenverein.