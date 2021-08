Das TV-Gerät wird 90: Happy Birthday, Flimmerkiste!

Es ging besser: Die „Braunsche Röhre“ war es, die den entscheidenden Durchbruch brachte und die stark modifiziert noch bis zur Jahrtausendwende in fast jedem Gerät verbaut war. Ohne sie konnte man also nicht in die „Röhre“ schauen.

Die Deutschen – zumindest die, die in der Nähe von Berlin wohnten – konnten schon seit dem Jahr 1935 drei Mal in der Woche das Programm über den Bildschirm flimmern lassen. Deutschland war damit Pionier. In keinem anderen Land gab es so früh ein TV-Programm.

So richtig zum Erfolgsmodell wurde die „Glotze“ allerdings erst in der Nachkriegszeit. Die erste Life-Übertragung, die Österreicherinnen und Österreicher mitverfolgen konnten, war die Wiedereröffnung der Wiener Staatsoper im Jahr 1955. Programme gab es damals nur stunden- oder tageweise. Erst seit 1959 wird täglich gesendet. Am Abend war dann nur das Testbild zu sehen. Die meisten gingen zum Fernschauen ins Gasthaus oder an sonstige öffentliche Plätze.