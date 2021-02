40 Jahre "Wetten, dass..?":Spektakuläres, Stars und Skandale

2014 kehrte Koch noch einmal an den Ort des Geschehens zurück. Der Höhepunkt der letzten „Wetten, dass..?“-Show.

„Ich habe großes Glück gehabt, vor 40 Jahren am richtigen Sender die richtige Idee untergebracht zu haben. Nach sieben Jahren meiner Moderation war ein Wechsel zu Thomas Gottschalk aktuell, der die Attraktivität der Sendung in bewundernswerter Weise jahrzehntelang aufrecht hielt. Viele Elemente der ursprünglichen Idee sind als Teile in neuen Shows verarbeitet, weshalb ich an eine Wiederbelebung des Originalformats (Anm.: im Herbst soll Thomas Gottschalk, so die ZDF-Pläne, eine Sondersendung präsentieren) nicht glaube. Mir bleibt nur Danke zu sagen, an alle die mich unterstützt haben“, so Show-Erfinder Frank Elstner zum KURIER.