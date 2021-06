Generationen: Zählen Sie auch zu den "Geriatric Millennials"?

Boomer, Generation X, Y, Z - bei all dem Generationen-Wirrwarr kann man schon mal den Überblick verlieren. Doch jetzt tauchte eine neue Sub-Kategorie auf, die in den sozialen Medien bereits heftig debattiert wird: In einem viralen Medium-Artikel ist von "Geriatric Millennials" die Rede und warum diese für die Arbeitswelt von so großer Bedeutung sind.

Gemeint sind all jene, die in den frühen Achtzigern geboren wurden und somit heute die ältesten Vertreter der Millennials (Jahrgänge 1980 bis 1995) sind. Es handelt sich also um eine Mikro-Generation, die früher aufgrund der Nähe zur Generation X (1965 bis 1980) auch schon "Xennials" genannt wurde. Den weniger schmeichelhaften Begriff "geriatrische Millennials" prägte nun die Autorin und Teamwork-Expertin Erica Dhawan. Ihr Artikel "Why the Hybrid Workforce of the Future Depends on the 'Geriatric Millennial'" wurde in den sozialen Medien zigtausend Mal geteilt.