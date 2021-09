Abgesehen davon finde ich es äußerst bedauerlich, dass von Frauen diesbezüglich maximaler Einsatz erwartet wird, Männer aber so viel weniger besonnen mit der Wahl ihrer Unterwäsche umgehen, die in der Fachsprache elegant als Male Lingerie bezeichnet wird. Von Eleganz keine Spur. Morgens der verschlafene Griff in die Hosenlade – wurscht und aus. So als würde das, was im Slip ruht, so sehr das Epizentrum allen Vergnügens sein, dass es kein Chichi mehr braucht. So gilt das Credo der Bequemlichkeit, das Ding darf nicht kratzen, nicht einengen. Gut, ich kann verstehen, dass der Mann von Welt nicht gerne im Spitzen-String seinem Tagwerk nachgeht – doch für gewisse Stunden könnte er sich und seinen „besten Freund“ in besseres Zeug legen.



Das Gros der Herren setzt übrigens auf unauffällige Klassiker – Boxershorts oder Herrenslips, mit oder ohne Bein. Von mir aus. Zum Leidwesen der meisten Frauen stehen allerdings viele auf Prints – zu Weihnachten mit Santas, zu Ostern mit Hasen oder aber vollgepackt mit Comic-Figuren seines Vertrauens. Merke: Wenn die Dame dann „Ausziehen!“ keucht, muss das nicht unbedingt mit akuter Geilheit zu tun haben. Also: Wenn schon schlicht, dann bitte in Schwarz, Dunkelgrau oder Blau.