Sex mit Robotern: ein Akt ohne Seele

Was so manchen Robo-Fan gar nicht stört, vielleicht ist ihnen das sogar angenehm. Weil so Konflikte vermieden werden. Ein gutes Beispiel dafür ist ein gewisser Davecat, bekennender „Gynoid“-Fan (das weibliche Pendant zu maschinellen Androiden), der auf dem Kongress ebenfalls zu Wort kam. Er plauderte über seine Faszination und die romantische Anziehungskraft, die die künstlichen Wesen auf ihn ausüben. Im Jahr 2000 kaufte er sich eine AI-gesteuerte Sexpuppe von Real Doll, die echten Frauen sehr ähnlich sind. „Die Liebe seines Lebens“, wie er meint, und die er sogar heiratete. Dazu gesellten sich schließlich weitere Kunst-Gespielinnen namens Sidore oder Miss Winter. Die Gemeinschaft beschreibt er heute so: „Meine Puppen und ich leben in einer polyamoren Beziehung.“ Darüber kann man lachen, den Kopf schütteln, vielleicht ein „pervers“ zufügen – aber tatsächlich handelt es sich dabei um eine wachsende Subkultur, die nicht unbeachtet oder lächerlich gemacht werden sollte. Im durchaus kritischen Sinn. Weil die Gefahr besteht, dass weibliche Wesen als Dienerinnen ihrer Herren betrachtet werden – programmierbar, nach Wunsch und Vorstellungen ihrer Besitzer. Also jener, die das alles bezahlen können (solche lebensechten Sexpuppen kosten nämlich verdammt viel Geld, zwischen 8.000 und 10.000 US-Dollar). Frauen werden so zu Objekten ohne unerwünschte Eigenschaft, auch wenn’s „nur“ ein Fetisch sein mag und manche Männer Sexpuppen als Ergänzung einer bestehenden Partnerschaft empfinden. Doch mit den Pupperln ist es möglich, Männlichkeit ohne Widerspruch auszuleben, ohne sich selbst weiterentwickeln oder gar hinterfragen zu müssen. Und tatsächlich werden die Wünsche der Kunden zunehmend bizarrer. Nun sollen auch Frauen in die Arme der stets bereiten Kunst-Herren gelockt werden. Potenz als potenzielles Kaufargument, zum Beispiel in Gestalt von „Henry“, der auch als Gay-Version programmierbar sein soll. Wie auch immer – das stärkste, was der Gute zu bieten haben wird, ist weniger sein Charme und Charisma als sein Penis. Laut Hersteller „ein bionisches Ding, das einen Lastwagen heben könnte.“