"Flittchen": Britische Abgeordnete wegen schulterfreiem Kleid beleidigt

"Schlampe", "Flittchen", "geile Tussi": Mit diesen und anderen gehässigen Beleidigungen wurde Tracy Brabin dieser Tage konfrontiert, nachdem die Britin in einem schwarzen, einseitig schulterfreien Kleid im britischen Parlament aufgetreten war.

Die 58-Jährige ist Mitglied der sozialdemokratischen Labour Party und vertritt den Wahlkreis Batley und Spen des House of Commons des britischen Parlaments.

Bösartigste Kommentare

Vergangenen Montag nahm Brabin in besagtem Kleid an einer Debatte im Parlament teil. Nachdem Bilder ihres Auftritts in der Öffentlichkeit zu kursieren begannen, dauerte es nicht lange, bis sich Twitter-Nutzerinnen und Twitter-Nutzer zu bösartigen Kommentaren bemüßigt fühlten.

So stellte ein Nutzer etwa in Frage, ob Brabins Outfit "eine angemessene Kleidung" fürs Parlament sei. Der User namens Lawrence Dovey, der den Beitrag abgesetzt hat, hat diesen mittlerweile gelöscht und sich entschuldigt. Es sei nicht seine Absicht gewesen, einen derartigen "Wirbel auszulösen", hielt er auf Twitter fest. Allerdings sei auch er mit "niederträchtigen Kommentaren" abgestraft worden.

"Warum tritt Tracy Brabin mit ihrer nackten Schulter für Labour auf? So niveaulos", hieß es unterdessen in einem anderen Tweet. In weiteren Postings wurden Userinnen und User regelrecht ausfallend und beschimpften Brabin teils wüst.