Fit unter freiem Himmel: Wo es sich besonders schön auspowern lässt

Wer vor dem Sommer in der Stadt nicht flüchten konnte oder wollte, fand in den vergangenen Jahren bei „Sand in the City“ im Wiener Eislaufverein einen Hauch Urlaubsfeeling: Dort, wo im Winter normalerweise über das Eis geglitten wurde, landete eben dieses während der heißen Jahreszeit in erfrischenden Cocktails. Mittlerweile geht es auf dem Gelände neben dem Hotel Intercontinental deutlich schweißtreibender zu: Vor Kurzem hat hier der Malu Sportsclub seine neue Outdoor-Location eröffnet.

Und das ist nur eine von zahlreichen Sommer-Locations für Sportbegeisterte – denn die Fitnessanbieter haben sich während der Corona-Lockdowns einiges einfallen lassen, um an der frischen Luft höchste Sicherheit zu bieten.