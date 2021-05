"Fitness for every body" - also "Fitness für jeden Körper" - steht am Fenster zu einem kleinen Kellerraum in der Dopplergasse in Simmering. An der Glastür steht in Pastelltönen "Elly Magpie". "Magpie heißt auf Englisch Elster", erklärt Elisabeth Axmann-Marcinkowski und öffnet die Tür zu ihrem kleinen Reich, einem Fitness-Center im Untergeschoss.