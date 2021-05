Erster Online-Marktplatz für Hanf: "Haben nur legale Produkte"

Hanf boomt derzeit in jeder Form. Die Liste der Produkte am Markt wird immer länger und reicht von Hanföl, Hanfmilch, Hanfkleidung bis hin zu Kosmetikprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln. Es wird sogar Hundefutter aus Hanf verkauft. Mit dem Portal www.hanfplatz.at ist Österreichs erster Online-Marktplatz gestartet. 20 Anbieter mit rund 650 Artikeln stehen derzeit zur Auswahl.



Die Hanfpflanze erlebt seit einigen Jahren einen Imagewandel und wird aufgrund der gesunden Inhalte wie Mineralstoffe oder Omega-3-Fettsäuren als Superfood bezeichnet. "Hanf liegt im Trend und dient immer mehr Menschen als Heilmittel. Sie nutzen Hanfprodukte zur Entspannung und Verbesserung der Schlafqualität sowie zum Abbau von Stress und Nervosität", weiß Portalgründer Roland Bamberger. "Selbstverständlich befinden sich auf unserem Portal ausschließlich legale Hanferzeugnisse, also Hanfprodukte, die keine berauschende Wirkung haben."