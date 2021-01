Hanfzucht gefunden: Polizisten haben den richtigen Riecher

Während eines anderen Einsatzes stieg Polizisten aus Rudolfsheim-Fünfhaus plötzlich der typisch süßliche Geruch von Cannabis in die Nase. Die Beamten gingen der Spur nach und klopften schließlich an die Haustür eines 37-Jährigen in einem Wohnhaus in der Märzstraße. Der Bewohner öffnete sichtlich nervös, woraufhin sich die Polizisten entschieden, in der Wohnung nachzuschauen.

Tatsächlich konnten sie dabei eine kleine Cannabis-Zucht, bestehend aus sieben Pflanzen, finden. Weiters verwahrte der Tatverdächtige noch in diversen Aufbewahrungsbehältern bereits geerntetes Marihuanakraut. Das Suchtmittel inklusive der Pflanzen wurde sichergestellt, das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie täglich alle wichtigen Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettung in Wien gesammelt in Ihr E-Mail-Postfach: