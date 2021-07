Erotisch? Was es heißt, wenn sich Menschen selbst angreifen

"Sack checken"

Ähnlich wie bei Männern, die sich träumerisch, aber entschlossen in den Schritt greifen, um den Penis, meist aber die Hoden ganz kurz zu berühren oder wieder in die Idealposition zu hieven. Manche nennen das „Sack checken“, was insofern eine gute Idee ist, als Männer tatsächlich regelmäßig ihre Hoden abtasten sollten – im Sinne der Krebsfrüherkennung. Doch abgesehen davon geht’s auch hier um eine unbewusste Selbstberührung, die beim Mann einen Hauch öfter vorkommt als bei ihr. Und bei ihm um einiges intimer/konkreter wirkt als ihr leises Do-it-yourself-Brustgrapschen. Damen, die in der Öffentlichkeit ihren Schritt fummelnd checken, sind eher rar. Bleibt nur noch der psychologische Aspekt all dessen: Was hat es zu bedeuten, zumal diese Sorte von Selbstberührungen wenig erregend wirken? Nun, wir sind schlicht Berührungswesen, wollen möglichst viel und oft gestreichelt, gehalten, gekratzt und geknetet werden, idealerweise von einem anderen Menschen und manchmal von uns selbst. Forscher eines „Haptik-Labors“ in Leipzig haben das Phänomen „Selbstberührung“ untersucht, dazu gehören beispielsweise Berührungen des eigenen Gesichts mit den Fingern. 800 Mal pro Tag tun das Menschen – Experten nennen das „Selbstexploration“, und diese findet sogar schon im Mutterleib statt, wenn Föten ihren kleinen Körper haptisch erkunden.

Später dann, am Strand, exploriert die Frau ihre Brüste und der Mann sein Ding in der Hose – und ja: Das wirkt! Im Gehirn nämlich, etwa, wenn es darum geht, Emotionen (egal, ob negativ oder positiv) zu verarbeiten. Die Berührung hilft Menschen ins emotionale Gleichgewicht, in jenen angenehmen Zustand des „Alles-ist-gut“. Sie unterstreichen ihn. Doch auch körpersprachlich darf ein bisschen herumgedeutelt werden. Frauen, die an ihrem eigenen Dekolleté herumfummeln, verraten Meister der Küchenpsychologie, sind „flirtbereit“, weil sie so die Aufmerksamkeit des Gegenübers auf ihren Körper lenken möchten. Alles unbewusst, eh klar. Der männliche Griff in den Schritt hingegen hat flirttechnisch keine so fundamentale Bedeutung, sondern meist praktische Gründe: Er tut’s, wenn das Gemächt verrutscht ist, wenn’s juckt, weil man’s halt so macht – und schließlich: Um sich zu versichern, dass sein allerbestes Stück nicht womöglich verloren gegangen ist. Das wär’ nämlich blöd.