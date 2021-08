"Eine gute Sexszene ist vulgär und im besten Fall lustig"

Sie schreiben feministische Pornografie. Können Erotikromane denn zur sexuellen Selbstbestimmung beitragen?

Ich diskutiere Missstände nicht in meinen Romanen, ich zeige die Welt, wie sie sein könnte. Meine Heldinnen wissen, was sie wollen und brauchen, sie holen es sich ohne schlechtes Gewissen. Meine männlichen Figuren wissen, dass „Klitoris“ keine griechische Vorspeise ist, und wie sie damit umzugehen haben. Sex ist nur dann gut, wenn er für alle Beteiligten gut ist. Und diesen Quatsch, dass Orgasmen für Frauen nicht so wichtig sind und sie sowieso lieber kuscheln, verbreite ich bestimmt nicht.

Wovon lassen Sie sich inspirieren?

Ich suche ständig nach neuen erotischen Perspektiven. Die Menschen in meinem Privatleben lassen mich großzügig an ihren Dates, Sexpannen oder Fantasien teilhaben. Auch Leserinnen schicken mir Wünsche. Ich sehe genau hin, was in meinem Liebesleben oder in den Beziehungen von Freunden passiert, weil es ja nicht nur um Sex im Sinne einer körperlichen Betätigung geht, sondern auch um Machtstrukturen und Gefühle, Sex ist ja so viel mehr. Sex kann profan und rein körperlich sein wie Stoffwechselvorgänge und er kann fast religiös erleuchtend sein. Sex ist politisch und gesellschaftlich hochbrisant.

Spielen auch private Erfahrungen eine Rolle?

Natürlich spielen eigene Erlebnisse mit rein, das ginge gar nicht anders. Ich habe aber nicht jeden Mann, jede Frau und jede Swingergruppe durchgevögelt, die in meinen Geschichten vorkommt. Es sind Geschichten, keine Beichten. Im Grunde sind es Märchen für Erwachsene.