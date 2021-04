Früher im Swingerklub, heute asexuell

Vogl gehört einer Bewegung an, die durch das Internet immer sichtbarer wird. Die größte Plattform, das Asexual Visibility and Education Network (AVEN), schätzt, dass sich etwa 1 Prozent der Bevölkerung als asexuell identifiziert. Die Studien sind 20 Jahre alt, seitdem wurde wenig geforscht. Die Dunkelziffer dürfte viel höher sein, das beobachtet auch Vogl in seinem Umfeld: „Ich kenne sehr viele, die ähnlich ticken, aber nicht offen darüber sprechen. Wir leben in einer übersexualisierten Gesellschaft, wer keinen Sex hat, gilt schnell als abnormal. Vor allem als Mann ist man einem Leistungsdruck ausgesetzt.“ Auch er habe sich anfangs gefragt, was mit ihm falsch sei. „Es nimmt viel Druck, wenn man dazu steht.“