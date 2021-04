Ungeil, na und? Mein Recht auf keinen Sex

Was raten Sie einem Paar, das zu Ihnen kommt?

Zuerst: Sich selbst klären. Ganz gleich, ob ich der Unwillige bin oder mein Partner.

Was ist dabei zu fragen?

Was bedeutet mir Sex? Aus welchen Gründen habe ich bisher Sex gehabt? Was an der aktuellen Situation macht es für mich so schwierig? Kann ich, können wir etwas an der Situation verbessern? Was kann dazu beitragen, den Sex attraktiver zu machen? Oder geht es gar nicht darum? Dann braucht es ein gutes, respektvolles Gespräch mit dem Partner.

Wenn es – wie von Ihnen gefordert – ein Recht auf keinen Sex gibt, gibt es dann auch ein Recht auf Sex?

Nicht in dem Sinne, dass jemand ihn fordert, weil er ihm zusteht. Wie sollte das auch gehen? „Spatzl, wir haben heute Sex, weil Du überfällig bist, mich zu befriedigen?“ Das wäre ja grauenvoll. Natürlich müssen wir andererseits zugestehen, dass der Partner eines sexuell Unwilligen nicht gezwungen ist, in dieser Partnerschaft ohne Sex zu bleiben. Sex oder kein Sex muss eine freie Entscheidung bleiben. Sonst sind wir rasch im Grenzbereich zur Nötigung. Insofern muss der Konflikt zwischen Verlangen und Unwilligkeit verhandelt werden. Da hilft ein Gespräch mehr als emotionaler Druck. Ich rate zu Klarheit, Ehrlichkeit und Offenheit. Auch das kann wehtun und kränken. Zugleich ist es fair und für jede Bettikette unverzichtbar.

Was wäre wichtig für den gesellschaftlichen Diskurs?

Die Erkenntnis, dass abstinente Phasen weit verbreitet sind. Dass es auch vorstellbar ist, als Paar ohne gemeinsame Sexualität zu leben. Sogar dauerhaft. Dass es als Paar gut weitergehen kann, wenn man bemüht ist, über neue Wege nachzudenken. Übrigens bringen auch nicht alle Paare ihre Partnerschaft MIT Sex gut durch die Jahre.