Ein Leben mit HIV: „Wir wollen uns nicht verstecken“

Kein Geheimnis

„Ich bin gebürtiger Ägypter, ich bin damit aufgewachsen, dass ich meine Homosexualität verheimlichen musste. Dann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich frei leben konnte – nach der Diagnose wollte ich mich nicht wieder verstecken“, erzählt Mokhles, der in einer Personalabteilung arbeitet. An seinem Arbeitsplatz hat er seine HIV-Infektion bisher nicht thematisiert. „Würde mich jemand fragen, würde ich es sagen, aber es ist nicht so, dass ich wo reingehe und sage: ‚Hey ich bin positiv.‘“

Vor seiner Diagnose vor acht Jahren kannte er HIV vor allem aus Filmen und Serien. Sie zeigen meist den Höhepunkt der Pandemie in den 1990er-Jahren, als viele Menschen an Aids starben. „Das entspricht nicht mehr der Realität. Heute wäre eine Serie über jemanden, der HIV hat, sehr fad und ich bin sehr dankbar, wie fortgeschritten die Medizin ist, dass ich so einen Satz sagen kann.“