Du hast die Haare schön: Endlich wieder Friseur

Dass die Haare schöner sind, wenn man den Salon von Iris Bolart und Denisa Schmalzova auf der Linzer Straße verlässt, ist das eine. Das andere ist, die Kundinnen haben getratscht, ihre Sorgen und Wünsche erzählt. Manche kommen einmal in der Woche zu den zwei Friseurinnen im Wiener Bezirk Penzing. Einige konnten gar nicht glauben, dass im Lockdown auch der Friseur geschlossen war. Immer wieder klopften sie an die Türe, wenn die Chefinnen Büroarbeit erledigten. Aber jetzt, jetzt geht es wieder los. Die beiden rufen ihre Stammkundinnen an. Das Terminbuch von "I & D Meisterbetrieb" füllt sich.

"Wir haben auch im Lockdown immer wieder mit einigen telefoniert, weil wir gewusst haben, sie sind alleine", sagt Bolart. Die Kunden und die Zwei – es sei ein gegenseitiges Vermissen, erklärt Schmalzova. Nun ist der Salon darauf angewiesen, dass die Menschen kommen, und zwar getestet. Für die Älteren werde das teilweise organisatorisch nicht so leicht sein. Aber auch hier sucht das Duo Lösungen. Mit der Apotheke gegenüber hat es schon Gespräche geführt, damit Tests möglich sein werden. An die Masken haben sich alle schon gewöhnt. Vielleicht werde das mit dem Testen auch so sein.

Die Hoffnung der beiden ist, dass kein Lockdown mehr kommt. Denn die Rechnungen müssen bezahlt werden, auch wenn die Hilfsgelder noch nicht auf dem Konto eingelangt sind. Bis jetzt habe man alles geschafft. "Wir sind stolz darauf", sagt Bolart. Sie ließ und lässt sich ihre gute Laune so und so nicht nehmen. "Durch das Coronavirus hat man bemerkt, wie wichtig der Friseur ist."