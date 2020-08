Die Utopie der frauengerechten Stadt

„Reumädchenplatz“

Ein spezieller Bereich ist der „Reumädchenplatz“. Das Projekt startete bereits 2015, Mädchen aus der Umgebung haben das Areal selbst gestaltet, Bänke und Tische bunt bemalt. Nun wird hier eine Bühne errichtet. Das haben sich die Mädchen beim Beteiligungsprojekt im Vorhinein gewünscht und die Bühne selbst mitdesignt. „Mädchen nutzen den Raum meist anders als Burschen, durch geschlechtssensibles Vorgehen werden sie in ihrer Raumaneignung unterstützt“, sagt Susanne Staller. Die Landschaftsplanerin und ihr Büro tilia haben den Beteiligungsprozess durchgeführt. Dieser fand direkt am Platz statt, „weil es eine große Hürde bedeutet, in einen Veranstaltungsraum zu gehen“. Die ersten Vorschläge konnten mit einem Punktesystem bewertet werden, damit auch jene mitmachen können, die wenig Zeit haben oder sich nicht so gut artikulieren können. Frauen war hier unter anderem die Sauberkeit wichtig. „Sie fühlen sich dann sicherer, weil es ihnen das Gefühl gibt, jemand kümmert sich“, erklärt Staller. Auch Sportgeräte standen auf der Wunschliste. Weil Frauen dabei weniger beobachtet werden wollen, werden zwei Bereiche geschaffen: einer direkt neben dem Gehweg und einer versteckt in der Mitte des Platzes.

Susanne Staller hat bereits im Auftrag der Stadt Beteiligungsprozesse für die Umgestaltung des Karl-Farkas-Parks, des Siebenstern-Parks und Sozialraumanalysen der Mariahilfer Straße gemacht.

Internationale Vorbilder

Neben Wien gelten vor allem skandinavische Großstädte als Vorbilder in Bezug auf Gender-Mainstreaming. „Wobei man auch sagen muss: Die südlichen Städte haben sich vielleicht später mit Themen wie Geschlechtergerechtigkeit und Verkehrsberuhigung auseinandergesetzt. Sie sind aber schneller in der Umsetzung“, erklärt die Landschaftsplanerin. So sei Barcelona noch in den 90er-Jahren eine Autofahrerstadt gewesen. Mittlerweile gilt die Metropole als Vorbild für eine konsequente Verkehrswende.