Die Erotik des Kurschattens - oder: Sex in der Reha

Fremdgehen auf Krankenschein

Ich hingegen kann nur eines zum Reiz des Kurschattens beitragen – er ist legendär. Morgens Fango, abends Tango, Fremdgehen auf Krankenschein, wie es so schön heißt. „Oft ist der Kurschatten der einzige Lichtblick des Heilverfahrens“, so der Reisepublizist Hans-Horst Skupy. Im Jahr 2019 gab’s in Deutschland dazu eine eigene Ausstellung mit dem Titel Der Kurschatten – ein Tabu bei Licht betrachtet. In der Eröffnungsrede dazu hieß es, dass der Kurschatten „ein natürliches Mittel zur Förderung des Kurerfolges sei, medizinisch anerkannt und dennoch kostenlos.“ Das hat wohl auch mit dem Ausnahmezustand zu tun, in dem man sich bei so einer Kur befindet. Abseits vom Alltag, in einem eigenen Kosmos, losgelöst von den Bedürfnissen der Ehepartner, Kinder und Arbeitskollegen. Auf einmal dreht sich alles nur ums Ich, um das Leiden, alte Ängste und neue Freuden. Außerdem: Gelegenheit macht Liebe. Da kann’s schon mal passieren, dass zwei Kräutertee-Trinkende mit ähnlichem Befund zwischen zwei Schlammpackungen ins Reden kommen: Ich bin die Susi und hätt’ gern ein Gspusi. Ich bin der Peter, wir seh’n uns fix später.

Dann lacht man ein bisserl, plauscht und tauscht Krankengeschichten aus, irgendwann finden sich zwei bei fader Reduktionskost zum prickelnden Abendessen ein. Der Kontakt wird zügig enger, alles kann, nix muss. Es vibriert. Ein bisschen lendenwirbelfreundliches Vögeln ist sich da immer noch ausgegangen – schließlich hat auch der rekonvaleszente Mensch Bedürfnisse. Und Sex hält jung. Außerdem ist keiner da, der kontrolliert oder nachfragt – Hauptsache, mit dem Patienten geht’s bergauf. Im Pschyrembel Naturheilkunde und alternative Heilverfahren 2006 fand sich zum Thema gar ein eigener „Scherzeintrag“. Kur|schatten: umgangssprachlich Bez. für eine Person in einer zeitlich u. räumlich auf den Kuraufenthalt beschränkten Partnerschaft; als natürliches Mittel zur Förderung des Kurerfolges schulmedizinisch anerkannt, infolge der besonderen alternativmedizinischen Eigenheit jedoch ethischen u. familienpolitischen Bedenken ausgesetzt; wohl deswegen nicht regelmäßig Teil des Kurplans. Gelegentliche Initiativen, dies zu ändern (...), scheiterten schon in den Ansätzen am Widerstand der Krankenkassenträger u. Kirchen.