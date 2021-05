Deutschmatura: Wie sinnvoll ist eine zentrale Prüfung in dem Fach?

Heute, Donnerstag, startet die Zentralmatura mit den Deutsch-Tests. Als 2014 die erste Reifeprüfung in dem Fach geschrieben wurde, war die Aufregung noch groß – zu wenig Literatur, zu enge formale Vorgaben, lautete die Kritik. Gilt das immer noch? Und was wäre die Alternative? Darüber spricht Christian Schacherreiter, ehemaliger AHS-Direktor und Lehrender an der Pädagogischen Hochschule Linz.