"Der tut nix!" Trotzdem wurden 800 Kinder von Hunden gebissen

Alleine an der Grazer Kinder- und Jugendchirurgie werden pro Jahr rund 40 Kinder nach einem Hundebiss behandelt. Etwa jedes Vierte muss laut dem Vorstand der Kinder- und Jugendchirurgie, Holger Till, stationär aufgenommen werden. Gemäß der steirischen Studie "Verletzungen durch Hundebisse bei Kindern bis zum 14. Lebensjahr" beißt der eigene Familienhund selten zu.

Fast jeder zweite Biss wird aber durch den Hund von Großeltern, Onkel und Tanten oder auch Nachbarn zugefügt. Zumeist wurden die Kinder beim Spielen mit dem Hund gebissen, gefolgt vom Vorbeilaufen oder -krabbeln und Streicheln.

Der eigene Familienhund beißt fast nie

Hunde verfügen über eine arteigene Sprache und zeigen durch Signale deutlich an, ob sie sich in bestimmten Situationen wohlfühlen. Die richtige Einschätzung des Hundes und seiner Körpersprache im Sinne eines Warnsignals ist jedoch erst ab dem fortgeschrittenen Volksschulalter realistisch, heißt es in den Empfehlungen des Vereins "Große schützen Kleine".

Hunde wirken auf Kinder oft "süß", ein Eindruck, gefördert durch die Verniedlichung der Vierbeiner in Kinderfilmen und -büchern.