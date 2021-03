"Bin knapp dem Tod entronnen": Gagas Hundesitter meldet aus Spital

Mit einem emotionalen Instagram-Posting hat sich Lady Gagas Hundesitter, Ryan Fischer, am Montagmorgen (Ortszeit) aus dem Krankenhaus zu Wort gemeldet. Der Angestellte des Superstars wurde während der gewaltsamen Entführung von zwei von Gagas Hunden vergangenen Mittwoch angeschossen.

"Bin knapp dem Tod entronnen": Gagas Hundesitter meldet sich zu Wort

Zum Zeitpunkt des Raubüberfalls ging Fischer in Hollywood mit Lady Gagas Hunden Koji, Gustav und Asia Gassi. Die Angreifer schossen ihm in die Brust, bevor sie mit Koji und Gustav - die inzwischen sicher zurückgekehrt sind - mit einem Auto wegfuhren.

"Während ein Auto davonraste und Blut aus meiner Schusswunde floss, flatterte ein Engel über mich und legte sich neben mich. Meine panischen Schreie beruhigten sich, als ich sie (Anm. Gagas Hündi Asia) ansah, obwohl sich herausstellte, dass das Blut, welches sich um ihren winzigen Körper herum sammelte, mein eigenes war", schreibt Fischer in seinem Beitrag. "Ich wiegte Asien so gut ich konnte, dankte ihr für all die unglaublichen Abenteuer, die wir zusammen erlebt hatten, entschuldigte mich, dass ich ihre Brüder nicht verteidigen konnte und beschloss dann, dass ich immer noch versuchen würde, sie zu retten...und mich."