Dauerbrenner Gender(n): Zwischen Sinn und Unsinn

Für einen Dialog „auf Augenhöhe“ tritt auch Birgit Kelle ein. Genderpolitik, kritisiert sie, finde derzeit aber „von oben herab“ statt, insbesondere, was gegenderte Sprache angelangt. „Die Mehrheit der Bevölkerung will das nicht, es wird trotzdem gemacht. Mit welcher Legitimation?“ Wissenschafterinnen wie Hochreiter argumentieren, dass Sprache Wirklichkeiten produziert. Derzeit würde sich in der Sprache eine männlich geprägte Gesellschaft spiegeln. „Sprachliche Sichtbarmachung ermöglicht Handlungsräume. Wir wissen aus Studien, dass sich Buben und Mädchen eher bestimmte Berufe zutrauen, wenn explizit die männliche und weibliche Form genannt wird. Sprache verändert sich immer, ob es uns passt oder nicht. Heute sagt ja auch kein Mensch mehr ,Fräulein‘.“

Die Print-Ausgabe des Duden soll vorerst übrigens nicht an die Online-Variante angepasst werden, hieß es aus der Redaktion. Die Debatte um gerechte Sprache und Geschlechterrollen wird, wie auch dieser aktuelle Fall in Deutschland zeigt, so schnell wohl nicht verebben.