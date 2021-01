Regenbogenfamilien: Nur eine Mutter darf in die Geburtsurkunde

Gesa Teichert-Akkermann und Verena Akkermann sind verheiratet und haben eine Tochter – in der Geburtsurkunde ist aber nur Teichert-Akkermann vermerkt, die die kleine Paula 2020 zur Welt brachte. Ihrer Ehefrau steht nach derzeitiger Rechtslage nur die – mitunter langwierige – Stiefkindadoption offen, was die Akkermanns als „verfassungswidrige Diskriminierung“ bezeichnen. Denn bei heterosexuellen Paaren werde der Vater automatisch in die Geburtsurkunde eingetragen, auch wenn das Kind aus einer Samenspende entstanden ist. Nachdem das Paar mit seinem Antrag in erster Instanz abgewiesen wurde, beschäftigt sich nun das Oberlandesgericht Celle mit dem Fall. Es geht um rechtliche Benachteiligungen: Paula habe gegenüber ihrer zweiten Mutter keinen Anspruch auf Unterhalt, Versorgung oder Erbe. Akkermann benötige selbst für einen Arztbesuch mit der Tochter die Vollmacht ihrer Ehefrau.