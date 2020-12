„Mami und Mama“: Weihnachten einer Regenbogenfamilie

Mit vier Jahren kam sie nach Österreich, lebte anfangs in Simmering in einer Substandardwohnung. 40 Jahre später sitzt sie als Abgeordnete der Grünen im Parlament.

Faika El-Nagashi (44) hat ungarisch-ägyptische Wurzeln und verfolgt eine Agenda in ihrem Leben: „If you can see it, you can be it“ („Wenn du es sehen kannst, kannst du es sein“). Sie möchte gesellschaftliche Grenzen sprengen – aber nicht nur für Menschen mit Migrationshintergrund. „Es gab vor mir keine Politiker, die so aussahen wie ich. Niemand. Das war nicht einmal eine Fantasie“, erzählt sie.

Seit Juli ist sie nun Mutter. Auch privat lebt sie ein Familienmodell, das, als El-Nagashi Teenager war, gesellschaftspolitisch noch unvorstellbar war. Die grüne Politikerin ist seit Mai mit einer Frau verpartnert – gemeinsam haben sie sich den Kinderwunsch erfüllt.

Der Weg zum Kind war auch für ein lesbisches Paar außergewöhnlich.