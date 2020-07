Das perfekte Hochbeet: Das Hochamt des Gartelns

Apropos Schichten: Eine gewisse Kreativität darf man beim Aufbau des Hochbeets zwar walten lassen, dennoch gibt es einen ganz bestimmten Aufbau, damit man wirklich zur Mehrfachernte in einer Saison kommt. Ganz unten kommen Baum- und Strauchschnitt, die so entstehende Verrottungswärme wirkt in den ersten sechs bis sieben Wochen „wie eine Fußbodenheizung, das ermöglicht einen früheren und besseren Start in die Anbausaison und mehr Ernten“. Darauf kommt Grasschnitt, dann Biomist aus der Küche, dann Erde. So hat das Substrat immer frische und natürliche Düngung von innen, weshalb Hochbeete besonders von ökologisch interessierten Gartlern geliebt werden. Durch die Verwertung von Grünschnitten in einem Kreislauf fällt auch weniger in der Biotonne an.