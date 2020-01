Darf man einen Freund auf sein Suchtproblem hinweisen?

Eine Million Trinker

Es gibt wohl kaum jemand, dem ihre Ratschläge egal sein können. Aktuelle Schätzungen, die als wissenschaftlich durchaus abgesichert gelten, sind ein eindeutiger Beleg dafür:

330.000 Österreicher sind alkoholkrank, weitere 870.000 sind suchtgefährdet;

150.000 greifen öfter, als es für ihre Gesundheit zuträglich ist, zu rezeptpflichtigen Tabletten;

25.000 gelten als abhängig von illegalen Drogen;

43.000 sind spielsüchtig.

Die Zahl der Angehörigen und Freunde, Bekannten und Kollegen, die sich ernste Sorgen machen, ist dementsprechend um ein Vielfaches höher.

Ute Andorfer rät ab von nur dahingesagten Drohungen. Sie ist viel mehr für die ganz klare Ansage. Diese könnte in etwa so lauten: „Weil du mir als Mensch wichtig bist, möchte ich dir sagen, dass du ein ernstes Problem hast. Ich habe mich für dich erkundigt und ich bin nun davon überzeugt, dass du dringend eine professionelle Unterstützung benötigst. Wenn du sie in Anspruch nehmen möchtest, helfe ich dir sehr gerne dabei.“

So ein emotionsgeladenes Gespräch sollte auch nicht am Telefon begonnen werden, sondern in einer möglichst ruhigen, entspannten Atmosphäre.

Oft klagen Angehörige der Psychologin, „dass das Reden alleine nichts nützt“. Daher sei es notwendig, dem Gegenüber eine zweite Botschaft zu vermitteln: „Du musst dich entscheiden, was dir wichtiger ist, dein Suchtmittel oder ich.“