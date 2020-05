Verliebt, verlobt, verheiratet: So funktionieren Online-Partys in Zeiten von Corona

Einsame Japaner auf der Suche nach einem Ehepartner haben es in Coronazeiten nicht einfach. Eheanbahnungstreffen sind in diesen Tagen, in denen jeder möglichst zu Hause bleiben soll, gerade nicht angeraten.

Ein Ausweg bietet das Internet: So verschafft das Online-Portal LMO Party in der südlichen Stadt Fukuoka seit einiger Zeit Heiratswilligen die Möglichkeit, am heimischen Computer Menschen des anderen Geschlechts mit Wunsch nach Partnerschaft kennenzulernen.